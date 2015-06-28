У Москві проходить пікет проти російського вторгнення в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 25 активістів руху «Солідарність», незважаючи на дощ, вийшли до метро «Добринінська».

Як зазначив в інтерв'ю УНІАН цивільний активіст Марк Гальперін, агітація проти війни дуже важлива і з допомогою пікетів потрібно доносити правду росіянам.

Читайте такожРосія порівняла акції протесту у Вірменії з українським Майданом"Що стосується агресивно налаштованих громадян - якоюсь мірою це нормально, тому що мізки людей зомбовані телеящиком, де показують лише одну точку зору", - сказав Гальперін.

При цьому він підкреслив, що побоювання викликає лише підтримувані державою прихильники влади, наприклад, рух НОД депутата Держдуми Євгена Федорова, яких прикриває поліція.

"Якщо вони нападають, то в кращому разі через три години їх відпускають, іноді поліція не втручається. Що стосується звичайних громадян - штовхаються, але жорсткої сили не застосовують", - сказав він.

Учасники антивоєнного пікету тримають у руках плакати: "Свободу Надії Савченко", "Маріуполь - це Україна", "З війною треба закінчувати", "Агресія проти України, криза в Росії - Путіна у відставку!".

Частина учасників тримають у руках державні прапори України і РФ.

Деякі учасники акції тримають плакати з цитатами Бориса Нємцова:

"Похорон псковських десантників, які загинули на полях бою Луганської області не залишають жодних сумнівів у тому, що на сході України воюють регулярні російські війська"; "Операція з захоплення Криму почалася, коли Янукович ще був у Києві"; "Я не хочу, щоб гинули люди. Не хочу, щоб гинули росіяни, не хочу, щоб гинули українці"; "Я вважаю злочином, просто справжнісіньким злочином війну проти України" та інші.

Багато перехожих поводяться дуже агресивно, називають присутніх "фашистами і бандерівцями", які хочуть у Росії відкрити "другий фронт".

Як зазначають організатори акції, її головне завдання - інформувати громадян РФ про соціально-економічні та політичні наслідки війни з Україною для самої Росії.

На місці пікету чергують поліцейські. Пікет проходить з 14.00 до 15.00 за київським часом.

Рух «Солідарність» регулярно проводить такі пікети вже більше року – з весни 2014 року.