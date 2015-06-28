Напружені ядерні переговори щодо Ірану продовжаться ще кілька днів

За повідомленнями іранських ЗМІ, міністр закордонних країни Джавад Заріф повертається в Тегеран для додаткових консультацій з керівництвом країни, після чого він повинен повернутися у Відень. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Передбачалося, що до 30 червня сторони оформлять всеосяжну угоду. Однак тепер дата завершення переговорів відкладається на невизначений термін. Раніше голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні назвала переговори "важкими та напруженими".

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В рамках попередніх консультацій сторони прийшли до угоди, згідно з якою Тегеран зобов'язується поставити під міжнародний контроль процес збагачення урану і припинити на дві третини потужностей свою ядерну програму протягом найближчих 10 років.

В обмін на це США, Євросоюз і ООН повинні поступово зняти накладені на Тегеран санкції.