Маккейн нагадав про необхідність відмови від ракетних двигунів з РФ

Про це заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. "Подія жодним чином не повинна вплинути на необхідність відмови від російських ракетних двигунів", - зазначив сенатор. За його словами, ця невдача не зможе перешкоджати майбутньому успіху компанії SpaceX і її здатності підтримувати національну безпеку США у космічній галузі".

Читайте такожСША шукають заміну російським ракетним двигунам

Раніше віце-прем'єр Дмитро Рогозін закликав США переглянути свою позицію щодо санкцій відносно Роскосмосу, пославшись на матеріал про наслідки аварії американського вантажного космічного корабля Dragon.

Американська ракета Falcon 9 з вантажівкою Dragon компанії SpaceX, яка стартувала 28 червня до Міжнародної космічної станції, вибухнула на третій хвилині після зльоту. Вона несла близько двох тонн вантажу для МКС. Корабель повинен був доставити на станцію близько двох тонн вантажів, зокрема продовольство, обладнання та матеріали для наукових експериментів.

Нагадаємо, 3 червня Пентагон оголосив конкурс на створення американського аналога російськогоракетного двигунаРД-180, який використовується на носіях Atlas V. Заявки від учасників надійшли до 23 червня, а підсумки конкурсу підведуть у вересні.