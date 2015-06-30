СК Росії підозрює Ходорковського у вбивстві мера Нефтеюганська

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.

"У зв'язку з нововиявленими обставинами прийнято рішення про відновлення розслідування кримінальної справи про вбивство в 1998 році мера Нефтеюганська Володимира Пєтухова. За наявною у розпорядженні Слідчого комітету оперативної інформації, в ролі замовника цього вбивства і ряду інших особливо тяжких злочинів міг виступати безпосередньо керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожХодорковський про арешт російського майна по справі "ЮКОСа": це знаковий момент для країни

При цьому наголошується, що відсутність Ходорковського на території Росії не стане непереборною перешкодою для проведення з ним усіх необхідних слідчих дій".

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити компанії ЮКОС 1,866,404,634 євро в якості компенсації за допущені у відношенні компанії порушення права на майно. Також ЄСПЛ постановив виплатити ЮКОСу ще 300 тис. євро на відшкодування витрат.