У Греції частково відкрилися банки: всередину пускають лише пенсіонерів (фото)

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі в Афінах, черги до банків почали вибудовуватися ще рано вранці, задовго до відкриття, і всередину людей пускають лише невеликими групами, проте ніяких хвилювань чи заворушень не спостерігається, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Грецькі банки закрилися, після того як Європейський центробанк припинив регулярні транші, які підтримували їхню роботу.

Цей захід став відповіддю на рішення грецької влади припинити переговори з кредиторами та оголосити референдум з питання про продовження прийняття фінансової допомоги від Євросоюзу.

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Раніше Міжнародний валютний фонд підтвердив, що Греція не виплатила в строк борг у розмірі 1,6 млрд євро (1,8 млрд доларів).

Греція - перша розвинена країна, яка не змогла погасити кредит МВФ і тепер офіційно має прострочення заборгованості.

Висловлюються побоювання, що в остаточному підсумку це може призвести до дефолту й виходу Греції з єврозони.