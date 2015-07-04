Американські війська мають залишитися в Афганістані - сенатор Маккейн
Американські війська, які ще є в Афганістані, мають залишитися в цій країні довше, ніж планувалося, щоб зупинити поточний наступ талібів.
Про це заявив у Кабулі американський сенатор-республіканець Джон Маккейн, передає радіо Свобода.
Він додав, що афганські сили борються сміливо, але зазнають значних втрат.
Сенатор наполягає, що будь-яке скорочення присутності міжнародних сил на чолі зі США має відбуватися залежно від розвитку бойової ситуації, а не за довільною датою календаря.
Читайте такожМаккейн порівняв Путіна з "Пекменом", який невеликими порціями "кусає" Україну
«Виведення військ, орієнтоване на календар, може стати трагедією і, на мою думку, відкрити перед талібами можливість успіху в Афганістані», – вважає сенатор.
Американські і міжнародні війська вже не беруть участі в бойових діях, залишаючись інструкторів для місцевих сил. Кількість цих військ, за попередньо узгодженим планом, скоротиться ще наприкінці 2016 року.
Нині близько 9800 американських військовослужбовців залишаються в Афганістані – у порівнянні з піковим значенням близько 100 тисяч у 2011 році.