У Греції почався референдум щодо умов угоди з кредиторами (фото)

У Греції в неділю, 5 липня, о сьомій годині ранку за місцевим (о шостій за середньоєвропейським) часом розпочалося голосування на референдумі щодо вимог міжнародних кредиторів, повідомляє інформагенція AFP. Право висловитися мають близько 10 мільйонів громадян. Дільниці для голосування закриються о 19-й годині за місцевим часом, попередні результати очікують близько 21-ї години, передає DW.de.

Референдум був призначений прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом. Громадянам запропоновано визначити, повинна країна прийняти або відхилити угоду з міжнародними кредиторами про вихід з боргової кризи, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше прем'єр-міністр закликав греків сказати рішуче "Ні" на референдумі, а міністр фінансів країни Яніс Варуфакіс звинуватив кредиторів Греції у "тероризмі".

Державна рада, вищий адміністративний суд Греції, в п'ятницю дозволив проведення референдуму, постановивши, що він не порушує конституцію країни.

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Однак представники Єврокомісії вже заявляли, що грецький референдум, якщо він буде проведений в такі короткі терміни, не дотягне до міжнародних стандартів", оскільки питання до виборців не сформульоване достатньо чітко, і людям не надано достатньо часу для обмірковування ситуації.

В останні дні прихильники відповідей "Так" і "Ні" на референдумі провели масові акції по сусідству один з одним. Судячи з опитувань, думка греків розділилися приблизно порівну.

Кредитори вимагають від Афін підвищення податків і скорочення соціальних виплат і допомоги для того, щоб у Греції з'явилася можливість виконати свої фінансові зобов'язання.

Весь тиждень в Греції не працювали банки, був встановлений ліміт на зняття грошей у банкоматах

Лідери ЄС попередили, що якщо греки відкинуть умови надання фінансової допомоги, це може означати вихід Греції з єврозони. Однак у своєму останньому телезверненні Ципрас підкреслив, що про вихід Греції з Євросоюзу мова не йде.

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У вівторок закінчився термін дії чергового етапу надання Греції фінансової допомоги, позбавивши країну доступу до мільярдів євро, і Афіни не змогли виплатити заборгованість МВФ у розмірі 1,5 млрд євро.

Минулого тижня в Греції не працювали банки, був встановлений ліміт на зняття грошей в банкоматах. "Чому вони змусили нас закрити банки? Щоб поселити в серцях людей страх. А поширення страху називається тероризмом", - заявив Варуфакіс