ЮНЕСКО звинувачує "Ісламську державу" в культурному геноциді

Директор агенції ООН з питань освіти, науки і культури Ірина Бокова називає такі дії культурним геноцидом та вважає, що вони негативно впливають на мешканців регіону, що потерпає від війни, пише Голос Америки.

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"Культурний геноцид є порушенням прав тисяч, якщо не мільйонів, жінок та чоловіків, цілих громад. Таки дії ставлять зводять нанівець можливість діалогу у майбутньому та примирення", - заявила вона.

Директор ЮНЕСКО додає, чимало пам’яток культури продається бойовиками ІДІЛу на чорному ринку. Отримані кошти йдуть на підтримку діяльності бойовиків.

На початку цього року, ісламісти в Іраку завдали непоправної шкоди скарбам, які простояли там тисячоліття. У відеозаписі, оприлюдненому в лютому, бойовики свердлять та б’ють молотками по предметах із колекції Мосульського музею. Це вразило людей у всьому світі, зокрема працівників Інституту сходознавства при Чиказькому Університеті.

"Дуже, дуже важко не піддатися пригніченню, бачачи таке. Це неймовірна втрата всього, задля чого ми працюємо", - заявивархеолог Макґваєр Ґібсон.

Макгваєр Гібсон – професор месопотамської археології. Він бував у Мосулі та вивчав артефакти, понівечені на відео. Одна зі знищених реліквій – статуя крилатого бика з людською головою, якій понад дві з половиною тисячі років.

"Вони знищили голову одного з тих биків, які ще залишалися цілими. Він був у дуже, дуже гарному стані", - додав археолог.

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Лора Тедеско, керівник програми культурної спадщини Державного департаменту США, вважає руйнування в Мосульському музеї провокацією.

"Гадаю, є багато мотивів для руйнування, і це пов’язано зі знищенням ідолопоклонських статуй. Також, на мою думку, вони хочуть показати свою силу людям в Іраку, Сирії, у всьому світі, та викликати гнів", - вважає очільниця програми Держдепу.

Лора нагадала, як у 2001 року в афганському місті Баміян Талібан знищив велетенські статуї Будди, витесані у схилі гори в 6 столітті.

"Це різновид культурного геноциду. Вони позбавляють цивілізацію її спадщини, її культурної минувшини. Це спосіб знищити відчуття ідентичності", - сказала Лора Тедеско.

Професор Гібсон бачив статуї, коли відвідував Афганістан 1969 року. Тепер вони існують тільки на знімках - і в його спогадах.

"Культура не може самовідновитися. Якщо культуру знищено, то знищено. Ці предмети, якщо їх знищили, то їм кінець", - сказав археолог.

У ЮНЕСКО зобов’язалися боротися з торгівлею забороненими артефактами та обіцяють притягнути винних у знищенні тисячолітніх пам’яток до відповідальності. Однак, за словами експертів, це буде зробити вкрай важко. Поки Західні країни обмірковують шляхи приборкання бойовиків ІДІЛ, ті продовжують знищувати всі сліди культур, відмінні від їх власних.