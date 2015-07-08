У Греції заявили, що пропозиції кредиторам щодо виходу з кризи майже готові

Про це прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас сказав у зверненні до Європейського парламенту, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Країни єврозони надали Греції строк до четверга для того, щоб вийти з новими пропозиціями, необхідними для угоди з кредиторами. Наступний саміт ЄС відбудеться у неділю.

Ці рішення прийняті після надзвичайної зустрічі лідерів єврозони у Брюсселі.

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"Я впевнений, що в найближчі два-три дні ми зможемо виконати наші зобов'язання в інтересах Греції та всієї єврозони", - сказав Ципрас, виступаючи у Страсбурзі на сесії Європарламенту.

"Наші пропозиції щодо фінансового забезпечення наших зобов'язань і реструктуризації боргу країни не зачеплять інтересів європейських платників податків", - наголосив Ципрас.

Грецький прем'єр закликав всі країни Євросоюзу працювати разом, щоб уникнути "розділу Європи".

Президент Євросоюзу Дональд Туск, який виступив перед грецьким прем'єром, попередив, що якщо угоди про виплату боргу Грецією не буде досягнуто, це може призвести до банкрутства Греції та низки геополітичних проблем в Європі.