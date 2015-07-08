У Росії "стоп-ліст" небажаних організацій направили в прокуратуру

Звернення на ім'я Юрія Чайки, Сергія Лаврова і Олександра Коновалова сенатори ухвалили одноголосно. Проект представляв голова комітету з міжнародних справ Костянтин Косачов.

Своє рішення сенатори обґрунтували необхідністю захистити Росію від політики "м'якої агресії", яку НКО із закордонним фінансуванням проводять шляхом "безпрецедентного за масштабом впливу на російську внутрішню політику, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як розповів, представляючи проект звернення Косачов, за розрахунками сенаторів, російські НКО за 2013-2014 роки отримали 0,5 млрд рублів тільки від трьох американських фондів. "В даному випадку йдеться про захист нашої безпеки і конституційних засад держави", - резюмував він.

"Патріотичний стоп-ліст" з 12 організацій був опублікований Радою Федерації 7 липня. У списку, який роздали журналістам, що на першому місці стоїть інститут "Відкрите суспільство" (фонд Сороса), на другому місці - Національний фонд демократії, на третьому - Міжнародний республіканський інститут.

Крім них в стоп-ліст включили Національний демократичний інститут міжнародних питань, фонд Макартурів, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд освіти для демократії, Східно-європейський демократичний центр, Світовий конгрес українців, Українську всесвітню координаційну раду і Кримську польову місію з прав людини.