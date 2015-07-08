Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо Сребрениці
20:11, 08 липня 2015Світ
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Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про засудження різанини в югославському місті Сребреніца в 1995 році.
REUTERS
Великобританія внесла на розгляд цю резолюцію незважаючи на протест Росії і Китаю, передає Бі-бі-сі. Після засідання Радбезу постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що прийняття проекту резолюції по Сребрениці загострило б ситуацію на Балканах.
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Раніше боснійські серби звернулися з проханням до Росії накласти вето на ухвалення даної резолюції.
На початку літа 1995 року сербський генерал Ратко Младіч почав масштабний наступ на Сребреницю. 11 липня місто здалося.
За оцінками Міжнародного суду ООН, після захоплення міста було вбито близько 8 тис. мусульман.
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