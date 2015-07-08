Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо Сребрениці

Великобританія внесла на розгляд цю резолюцію незважаючи на протест Росії і Китаю, передає Бі-бі-сі. Після засідання Радбезу постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що прийняття проекту резолюції по Сребрениці загострило б ситуацію на Балканах.

Читайте такожРФ виступає проти визнання актом геноциду різанини у Сребрениці 1995 року – The Guardian

Раніше боснійські серби звернулися з проханням до Росії накласти вето на ухвалення даної резолюції.

На початку літа 1995 року сербський генерал Ратко Младіч почав масштабний наступ на Сребреницю. 11 липня місто здалося.

За оцінками Міжнародного суду ООН, після захоплення міста було вбито близько 8 тис. мусульман.