Пентагон збільшує бюджет для протистояння Росії - ЗМІ

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на американське видання Defense One.

Як зазначається, зокрема, Пентагон просить більше коштів на пристрої для виявлення підводних човнів, посилення озброєння та удосконалення ядерних командних центрів.

Загалом Міноборони направило до Конгресу цього місяця два документи, в яких запитує дозвіл на додаткові $4,8 млрд фінансування у поточному році.

Незважаючи на те, що більшість із змін пов'язані із необхідністю боротися з бойовиками "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, окремі з них ілюструють зміну пріоритетів в Пентагоні у зв'язку з агресією РФ в Україні, пише видання.

Попри те, що Росія не згадується прямо в жодному з документів, статті розходів, на думку автора, прямо вказують на бажання США протистояти Росії.

Зокрема, Пентагон запитує 160 млн доларів на посилення БТР "Страйкер" в Європі, 5 млн - на розробку акустичних датчиків для ураження підводних човнів, і ще 24 млн - на нову гідроакустичну систему виявлення підводних об'єктів.

Як зазначає видання, бюджет на 2015 рік формувався в середині-наприкінці 2013 року, тобто ще до анексії Росією Криму.

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Зокрема, Пентагон направив до Конгресу проект бюджету на 2015 рік 4 березня 2014 року - за декілька днів до того, як російськи військові вторглися на український півострів.