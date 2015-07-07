Обама має намір активізувати боротьбу проти "Ісламської держави"

Про це заявив президент країни Барак Обама, передає DW.COM. При цьому основним завданням стануть авіаудари по позиціях ісламістів в Сирії, де перебувають ватажки угруповання, повідомив Барак Обама після консультацій з представниками армії та спецслужб в Пентагоні. "Я роз'яснив моїй команді, що ми можемо зробити для того, щоб навчити і озброїти в Сирії помірковану опозицію", - додав Барак Обама. США також продовжують активізувати поставки озброєнь до іракської армії, зокрема, протитанкової зброї.

Читайте такожВПС Іраку ліквідували майже 40 бойовиків ІД в провінції Салах-ед-Дін

Під контролем ісламістів перебуває ціла низка регіонів Сирії та Іраку. Близько року тому "Ісламська держава" оголосила про створення на цих територіях халіфату, головою якого проголосив себе Абу Бакр аль-Багдаді. Влітку 2014 почала діяти міжнародна коаліція на чолі зі США, яка завдає авіаударів по позиціях терористів.

Крім того, США та інші члени коаліції, в тому числі Німеччина, підтримують боротьбу проти "Ісламської держави" на землі і здійснюють підготовку іракських військових, курдських ополченців і поміркованої опозиції в Сирії.