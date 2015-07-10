Єврокомісія до кінця дня дасть оцінку пропозиціям Греції щодо проведення реформ

Пропозиції уряду Греції щодо проведення реформ, необхідних для отримання чергової фінансової допомоги для запобігання кризи, зараз аналізуються, щоб наприкінці дня відповідна оцінка була передана Єврогрупі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Маргаритіс Шинас.

За його словами, уряд Греції вчасно передав пропозиції щодо реформ президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, главі МВФ Крістін Лагард, президенту Європейського центрального банка Маріо Драгі та президенту Єврогрупи Єруну Дейсселблуму.

Читайте такожОлланд: Греція представила серйозні пропозиції, які заслуговують на довіру

"Три інституції зараз, коли ми говоримо, аналізують ці пропозиції з наміром передати їх оцінку Єврогрупі до кінця дня. О першій годині сьогодні президент Юнкер проведе телефонну конференцію з Маріо Драгі, Крістін Лагард та Єруном Дейсселблумом. Наступний крок - засідання Єврогрупи завтра", - сказав Шинас.

Єврогрупа представлена міністрами фінансів 19 країн ЄС, які входять в зону євро.

Як повідомляв УНІАН, Греція перебуває в глибокій борговій та бюджетній кризі, через нестачу коштів у країні закриті банки, а в банкоматах встановлено обмеження на зняття готівки. Країна критично потребує нової, вже третьої програми допомоги, аби уникнути дефолту й можливого виключення з єврозони, але уряд Греції відкидав вимоги рішучих реформ, оформивши свою відмову на всенародному референдумі 5 липня, де 61,31% греків висловились проти угоди з кредиторами.

Водночас увечері 9 липня уряд Греції все ж передав міжнародним кредиторам свої пропозиції економічних реформ, які він обіцяє здійснити в обмін на нову програму фінансової допомоги, але їхні подробиці ще не оприлюднені.