Колишній президент Єгипту Мурсі засуджений до довічного ув'язнення

Також каїрський кримінальний суд підтвердив смертні вироки трьом лідерам руху "Брати-мусульмани" у справі про державну зраду і шпигунство, в тому числі головному скарбникові угруповання Хейрату аш-Шатеру, передає Бі-бі-сі.

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16 травня Мохаммед Мурсі був засуджений до страти за звинуваченням у причетності до масової втечі з в'язниці в 2011 році.

Разом зколишнім президентом у справі про масові втечі з в'язниць під час "арабської весни" 2011 року до страти були засуджені ще понад 100 підсудних.