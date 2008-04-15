Охорона Кадирова вступила в бій із спецбатальйоном Міноборони Росії

У Чечні в місті Гудермес у понеділок відбулися зіткнення між двома силовими структурами. Там зав`язався бій між охороною президента Рамзана Кадирова і спецбатальйону Міноборони "Схід" під командуванням Суліма Ямадаєва.

Як повідомили РБК в правоохоронних органах республіки, причиною інциденту стала дорожньо-транспортна подія.

Через Гудермес рухалися автомобілі охорони Р.Кадирова, назустріч - охорони С.Ямадаєва. Колони не поступилися одна одній дорогою, відбулося зіткнення, в результаті якого зав`язалася перестрілка.

"Група людей в кількості 15-20 чоловік, озброєних автоматичною зброєю, перешкодили проїзду кортежу президента Чечні Р.Кадирова", - розповів співбесідник агентства.

За словами джерела, тільки після втручання Р.Кадирова невідомі виїхали у бік міста Гудермеса. За даним фактом проводиться перевірка.