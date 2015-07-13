Міф про "братню" підтримку Греції Росією остаточно зруйновано – WSJ

Про це сьогодні на сторінках Wall Street Journal пишуть Пол Сонн і Патіна Стівіс.

"Православна близькість і нещодавні скандальні візити в прем'єр-министра Алексіса Ціпраса в Москву і Санкт-Петербург ще не так давно підтримували мрію грецьких громадських діячів і політиків про те, як брати-росіяни прийдуть на допомогу, якщо відносини з ЄС ще більше загостряться", - нагадують автори, передає DT.UA.

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Однак, російські чиновники відмовилися втілювати цю мрію Афін. Вони відкидають ідею про пакет допомоги від Кремля. А проблеми Греції стали такими серйозними, що Москва, якби взялася за її порятунок, зіштовхнулася б дуже великими труднощами.

Автори нагадують, як минулої п'ятниці президент РФ Володимир Путін оголосив, що Афіни не просили його країну про допомогу. Це вказує на те, що Ціпрас за допомогою політичних інтриг лише намагався тиснути на європейських кредиторів.

Зрештою, у Москви немає чого запропонувати Афінам. І досвід Кіпру, який останніми роками теж пережив крах банківської системи, це підтверджує. Ціпрасу не вдалося добитіся грошей віж Кремля. Однак, загравання з Москвою дозволило йому перенести суто економічну проблему в геополітичну площину.

Деякі експерти вбачають у афіно-московських відносинах спробу росіян розділити ЄС. Однак в російській столиці цю ідею заперечують як політики, так і експети.

"Греція має право голосу в ЄС, і для Росії буде краще, якщо Греція лишиться в єврозоні, а її роль в Європі буде сильною і вона зможе активно висловлюватіся в інтересах Греції", - прояснив експерт Лондонської економіки Джеймс Кер-Ліндсей.

В цей же час, Греція і ЄС домовилися щодо програми порятунку грецької економіки. Сьогодні в були також названі умови, на які погодилася Греція в рамках угоди з ЄС.

Греція на даний момент, за оцінками європейських експертів, потребує фінпідтримки на суму 86 млрд євро. Перші 7 мільярдів Греція може отримати до 20 липня (при прийнятті парламентом Греції перших законів), ще 5 мільярдів - у середині серпня.

Раніше Reuters зазначає, що Ціпрас зі свого боку пішов на ряд принципових для нього раніше поступок. Так, він погодився на фактично негайне (закони повинні бути ухвалені парламентом Греції до середи) прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку, тарифів, скорочення соцвидатків і так далі.

Більш того, Ціпрас погодився на раніше неприйнятну умова щодо передачі державних активів Греції на суму в 50 мільярдів євро в трастовий фонд під управлінням ЄС. Єдине, що він виторгував у цьому питанні - це розташування фонду в Греції, а не в Люксембурзі, на чому наполягали кредитори.

За словами одного з дипломатів, це рішення фактично перетворює Грецію на "протекторат Німеччини", відзначає агентство.