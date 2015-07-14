Євросоюз продовжив призупинку дії санкцій проти Ірану

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, передає "ЄвроПравда". Як зазначається, дія санкцій призупинена згідно з домовленістю, досягнутою 14 липня 2015 року у Відні з іранського ядерного питання.

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"Це дозволить ЄС прийняти необхідні заходи і підготуватися до реалізації нового спільного комплексного плану дій", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ЄС продовжив призупинення дії санкцій проти Ірану до 10 липня.

Як відомо шість країн-посередників (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Китай і Росія) досягли угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми країни в обмін на пом'якшення санкцій.