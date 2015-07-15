Один з ватажків ІД намагався втекти від спецслужб в жіночій сукні

Один з ватажків терористичної угруповання "Ісламська держава" затриманий сьогодні при спробі в жіночому одязі втекти з іракського міста Ель-Фаллуджа, де урядові війська ведуть масований наступ.

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Про це повідомив іракський Центр військової інформації, пише ТАСС.

"Один з ватажків ІД в провінції Анбар, заступник голови так званої ісламської поліції ІД в місті Ель-Фаллуджа затриманий в середу іракськими спецслужбами при спробі втекти з міста, переодягнувшись у жіночу сукню", - уточнив центр. За його даними, лівієць Абу Обейда аль-Маруі був спійманий в районі Аль-Балуван в передмісті Ель-Фаллуджі.

Аль-Маруі намагався вийти з оточеного військами міста, затесавшись у групу сімей місцевих жителів. Тепер вже колишній поліцейський начальник був одягнений у вбрання, характерне для дівчат сільської місцевості у цьому регіоні провінції Анбар.