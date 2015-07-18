Екс-міністр фінансів Варуфакіс заявив, що план ЄС щодо порятунку Греції "вже провалився"

Колишній міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс назвав "приреченим на провал" план Євросоюзу щодо порятунку Греції від дефолту і виходу з єврозони, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

В інтерв'ю Бі-Бі-Сі Варуфакіс заявив, що Грецію змушують прийняти програму, яка увійде в історію як "найбільший провал макроекономічного управління".

"Ця програма приречена на провал незалежно від того, хто буде її виконувати", - сказав екс-міністр.

На питання, скільки ця програма зажадає часу, Варуфакис відповів: "Вона вже провалилася".

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Нагадаємо, Варуфакіс подав у відставку відразу після референдуму, на якому греки проголосували проти жорстких реформ в обмін на допомогу з боку кредиторів.

Ввечері 17 липня стало відомо, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас відправив у відставку ще 10 членів уряду, які проголосували проти угоди з кредиторами.

Раніше міністри фінансів єврозони погодилися виділити Греції перехідну позику в розмірі 7 млрд євро. Це було зроблено після того, як парламент Греції схвалив пакет реформ, висунутих Ципрасом на вимогу кредиторів.