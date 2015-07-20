У результаті урагану в Польщі травмовано 14 людей (фото)

12:10, 20 липня 2015
Світ
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Ураган, який прокотився Польщею вчора, а також у ніч на понеділок, забрав життя однієї людини та знеструмив 500 тис. домогосподарств.

eurointegration.com.ua

Крім того, портал Onet.pl. повідомляє про 14 поранених в результаті розгулу стихіїї, передає "ЄвроПравда".

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Найбільше господарств було знеструмлено в Мазовецькому воєводстві, де знаходиться столиця країни Варшава - 218 тис.

У Вроцлаві було підтоплено будівлю вокзалу. Як повідомляється, боротьба з наслідками урагану може затягнутися до полудня понеділка. Зараз же у Вроцлаві не працюють деякі трамвайні лінії, рух автомобільного транспорту ускладнено через підтопленняокремих ділянок доріг.

pajhwok.com

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