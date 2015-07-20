У результаті урагану в Польщі травмовано 14 людей (фото)
12:10, 20 липня 2015Світ
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Ураган, який прокотився Польщею вчора, а також у ніч на понеділок, забрав життя однієї людини та знеструмив 500 тис. домогосподарств.
В результаті урагану були травмовано 14 осіб / eurointegration.com.ua
Крім того, портал Onet.pl. повідомляє про 14 поранених в результаті розгулу стихіїї, передає "ЄвроПравда".
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Найбільше господарств було знеструмлено в Мазовецькому воєводстві, де знаходиться столиця країни Варшава - 218 тис.
У Вроцлаві було підтоплено будівлю вокзалу. Як повідомляється, боротьба з наслідками урагану може затягнутися до полудня понеділка. Зараз же у Вроцлаві не працюють деякі трамвайні лінії, рух автомобільного транспорту ускладнено через підтопленняокремих ділянок доріг.
У Вроцлаві було підтоплено будівля вокзалу / pajhwok.com
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