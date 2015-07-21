США вперше задіяли підводний дрон у військовій операції – ЗМІ
08:02, 21 липня 2015Світ
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Пентагон дедалі активніше використовує можливості безпілотних апаратів.
REUTERS
Підводний човен ВМС США "Північна Дакота" (USS North Dakota) вперше використав підводний дрон у військовій операції.
Командир "Північної Дакоти", капітан Дуглас Гордон заявив, що місія в Середземному морі показала позитивні результати для використання ВМС США дронів, які запускаються з борту субмарини, передає ZN.UA з посиланням на The Telegraph.
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При цьому подробиць місії Гордон розкривати не став. Раніше військові вже використовували підводні дрони для пошуку мін і складання карт дна океану.
Раніше УНІАН повідомляв, що Пентагон буде змагатися з Китаєм за лідерство в аерокосмічній галузі.
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