США вперше задіяли підводний дрон у військовій операції – ЗМІ

Підводний човен ВМС США "Північна Дакота" (USS North Dakota) вперше використав підводний дрон у військовій операції.

Командир "Північної Дакоти", капітан Дуглас Гордон заявив, що місія в Середземному морі показала позитивні результати для використання ВМС США дронів, які запускаються з борту субмарини, передає ZN.UA з посиланням на The Telegraph.

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При цьому подробиць місії Гордон розкривати не став. Раніше військові вже використовували підводні дрони для пошуку мін і складання карт дна океану.

Раніше УНІАН повідомляв, що Пентагон буде змагатися з Китаєм за лідерство в аерокосмічній галузі.