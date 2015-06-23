Пентагон буде змагатися з Китаєм за лідерство в аерокосмічній галузі

Це змушує Пентагон зайнятися пошуком нових технологій і систем, щоб залишатися попереду свого динамічного конкурента.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заступника міністра оборони Роберта Ворка, передає ZN.UA.

Виступаючи перед групою військових і цивільних експертів аерокосмічної сфери, Ворк сказав, що Китай "швидко закриває технологічні прогалини", розробляє передові розвідувальні літаки, ракети і сучасне першокласне обладнання радіоелектронної боротьби.

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"Сподіваючись на конструктивні відносини з Китаєм, Пентагон не може ігнорувати конкурентні аспекти наших відносин, особливо у сфері військових можливостей, галузь, в якій Китай продовжує поліпшувати свій рівень із вражаючою швидкістю", - сказав він.