Встановлено особу терористки в турецькому Суручі

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Бі-бі-сі. За його словами, в даний час правоохоронні органи намагаються встановити, хто ще міг бути причетний до нападу.

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Влада Туреччини вважає, що вибух у прикордонному з Сирією місті Суруч, жертвами якого, за останніми даними, стали 32 людини, був здійснений смертницею з екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Метою вибуху, судячи з усього, були активісти молодіжних організацій, які мали намір відправитися в прикордонне місто Кобані на території Сирії.

У Суручі проживає безліч жителів Кобані, які втекли звідти, коли в місті в минулому році почалися військові дії.

Вибух стався близько 9 ранку за місцевим часом в саду місцевого культурного центру Амара, де зібралися сотні делегатів молодіжних асоціацій для обговорення допомоги курдським ополченцям.

Раніше Ахмет Давутоглу заявив про наміри ввести додаткові заходи безпеки вздовж кордону з Сирією.