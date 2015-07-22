У Сирії зникли три іспанських журналісти

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на іспанську El Pais.

За даними МЗС Іспанії, останній раз вони виходили на зв'язок 11 червня 2015 року, більше місяця тому. Всі журналісти працювали в районі міста Алеппо на території, що знаходиться під контролем «Джабхат ан-Нусрі», яка входить в «Аль-Каїду».

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Імена зниклих журналістів — Анхель Састре, Антоніо Памплієга і Хосе Мануель Лопес. Вони прибули на територію Сирії через турецький кордон. Састре і Памплієга неодноразово бували в гарячих точках, а фотограф Лопес в якості фрілансера висвітлював конфлікти в Афганістані, Іраку, Палестині, Косово, Сомалі, Судані та Конго.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Безпеки ООН засудила вбивство бойовиками "Ісламської держави" (ІГ) японського журналіста Кендзі Гото, назвавши подію "жахливим і підлим злочином".