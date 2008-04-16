Путін і Каддафі обговорили співпрацю в ядерній енергетиці

Президент Росії Володимир Путін і лівійський лідер Муамар Каддафі обговорили перспективи російсько-лівійської співпраці у галузі мирної ядерної енергетики і проблематику нерозповсюдження ядерної зброї, повідомило РІА Новости джерело в російській делегації.

Лідери двох країн "детально обговорили проекти співпраці у галузі транспортної інфраструктури, також торкнувшись безпеки в районі Перської затоки", сказав співрозмовник.

За його словами, обговорювалося близькосхідне врегулювання. Сторони також висловилися на користь зміцнення ролі ООН.

Напередодні джерело в Кремлі повідомило РІА Новости, що у сфері високотехнологічних форм кооперації Росії та Лівії поряд з традиційно широкими зв`язками по лінії військово-технічної співпраці перспективним є напрям взаємодії у галузі мирної атомної енергетики.

Раніше ряд російських експертів в атомній галузі заявляли, що Росія може співробітничати з Лівією в будівництві невеликих реакторів для АЕС. Зокрема, директор Інституту стратегічної стабільності Росатому Віктор Михайлов сказав журналістам, що "свого часу лівійці робили невеликі дослідницькі реактори, і ми з ними цілком зможемо співпрацювати".

Президент Росії здійснює дводенний робочий візит до Лівії.