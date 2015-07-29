Аеропорт Риму тимчасово припинив роботу через лісову пожежу
16:58, 29 липня 2015Світ
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Через лісову пожежу в міжнародному аеропорту Фюмічіно були відкладені всі вильоти.
Пожежа заблокувала роботу аеропорту Фюмічіно / Фото: romatoday.it
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Roma Today.
Згідно з інформацією, пожежа почаласяопівдні на території позаду аеропорту.
Полум'я охопило бур'яни і чагарники та поширилося через сильний вітер.
Район пожежі знаходиться поблизу магістралі, яка проходить вздовж периметру аеропорту.
На місце події виїхало десять пожежних бригад, а також представники цивільної оборони і поліції.
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