Один з пасажирів пожартував у Facebook під час посадки про зникнення літака

Як повідомляють західні ЗМІ, один з пасажирів літака рейсу MH17, під час посадки в літак поширив його фото і підписав "Якщо він пропаде, то ось як він виглядає".

Пасажир під ніком Cor Pan намагався пожартувати, порівнюючи його з літаком цієї ж авіакомпанії MH370, який зник в березні цього року.

Читайте такожДва пасажира MH17 дивом залишилися в живих через запізнення на рейсРейс 370 Malaysia Airlines - рейс авіакомпанії Malaysia Airlines (спільно з China Southern Airlines), Boeing 777-200ER, з яким у суботу 8 березня 2014 року під час перельоту з Куала-Лумпура в Пекін був втрачений зв'язок

. У цей момент літак летів над Південно-Китайським морем. Згодом було встановлено, що на авіалайнері невідомі особи відключили системи зв'язку, але при цьому літак істотно відхилився від курсу і знаходився в повітрі ще не менше 7 годин.

В результаті, ймовірно, він розбився в південній частині Індійського океану і всі, хто знаходилися на борту загинули (12 членів екіпажу і 227 пасажирів). Це друга за кількістю жертв катастрофа 2014 року за участю Boeing 777.