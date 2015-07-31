Литва відреагувала на вето РФ у Радбезі ООН: воно доводить, що Кремлю є що приховувати

Про це вона заявила журналістам, повідомляє Delfi.

"Я вважаю це дуже чітким сигналом, що Росія намагається уникнути розслідування, і це доводить, що цій країні є що приховувати", - заявила в п'ятницю журналістам Грибаускайте.

Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.