Хвилиною мовчання вшанувала Японія жертв атомного бомбардування Хіросіми (фотогалерея)

Десятки тисяч місцевих жителів, політичні та громадські діячі, а також делегації від іноземних держав зібралися у Парку Миру в центрі міста, передає ТАСС.

О 08:15:01 за місцевим часом (02:15:01 кч) - точно в момент вибуху бомби 6 серпня 1945 - була оголошена хвилина мовчання, відлік якої вівся ударами дзвону.

Перед хвилиною мовчання мер Хіросіми Кадзуми Мацуї, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, а також члени громадських організацій поклали вінки з жовтих і білих квітів до меморіалу, розташованому в центрі Парку Миру. Кадзуми Мацуї тепер представить Декларацію світу з закликом до повного ядерного роззброєння, а після нього виступить Сіндзо Абе.

"Я приношу свої співчуття душам усіх жертв атомного бомбардування, всім, хто пережили цю трагедію та членам їх сімей, - йдеться в заяві японського прем'єра, поширеній його канцелярією в соціальних мережах за півгодини до початку церемонії. - І я клянуся, що ми доб'ємося того, що світ повністю відмовиться від ядерної зброї".

Японія представить на майбутній 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні проект нової резолюції щодо ліквідації ядерної зброї, додає ТАСС.

"Цієї осені Японія представить на Генеральній Асамблеї ООН нову резолюцію, що закликає до ліквідації ядерної зброї, - сказав глава японського уряду. - Наша країна - єдина, яка постраждала від ядерного удару, і на нас покладена місія зробити так, щоб кожен дізнався про нелюдськість цієї зброї", - заявив японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе, виступаючи на церемонії пам'яті.

Абе підкреслив, що уряд Японії продовжить надавати підтримку людям, які пережили атомні бомбардування.

Рано вранці 6 серпня 1945 року японські ППО помітили наближення до Хіросімі невеликої групи бойових літаків США, проте командування прийняло рішення не здійснювати їх перехоплення. В результаті американський бомбардувальник B-29 "Енола Гей" під керуванням полковника Підлоги Тиббетса безперешкодно пролетів над центром міста і скинув на нього чотиритонну уранову бомбу під назвою "Малюк", від вибуху якої моментально загинули від 70 до 100 тис осіб.