Метою нападників на готель у Малі стало захоплення заручників із числа іноземців - МЗС

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

Вона зазначила, що 7 серпня у Малі, в місті Севаре, невідомими скоєно збройний напад на готель "Byblos".

"За попередньою інформацією, метою нападників стало захоплення заручників з числа громадян іноземних держав, які проживають в цьому готелі. За попередніми даними, йдеться про трьох громадян Південної Африки, одного громадянина Франції та одного громадянина України", - сказала вона.

Беца додала, що наразі готель оточений підрозділами Збройних сил Малі, які проводять силову операцію з протидії терористам.

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За наявною інформацією, зазначила речниця, загинула одна людина. Водночас, невідомо, що це за особа, а також її громадянство.

"Станом на цей час жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за цей напад", - наголосила Беца.

Вона зауважила, що МЗС вживає усіх можливих невідкладних заходів з метою отримання оперативної інформації у питанні звільнення громадянина України.

В той же час, наразі невідомо, чи поранений громадянин України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Малі скоєно збройний напад на готель, серед заручників громадянин України.

Під час нападу терористів в готелі крім українців також перебували громадяни ПАР та Франції.