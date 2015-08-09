В Берліні пройшла багатотисячна демонстрація за легалізацію марихуани

Учасники так званого "конопляного параду" пройшли від центрального вокзалу повз міністерство охорони здоров’я та Берлінський собор до Бранденбурзьких воріт.

Про це повідомляє українська редакція Deutsche Welle.

Близько 8 тисяч осіб, за оцінками поліції, вийшли в суботу, 8 серпня, на вулиці Берліна, виступаючи за легалізацію вживання марихуани.

19-та щорічна демонстрація проти заборони марихуани відбувалася за підтримки партії Зелених, яка давно виступає за лібералізацію рекреаційної марихуани.

На заході була присутня Моніка Геррманн - представниця партії та очільниця району Фрідріхсгайн-Кройцберґ Берліна. Вона у червні подала запит на запуск пілотного проекту з контрольованого державою продажу марихуани в її районі зареєстрованим споживачам.

Хода завершилася мітингом біля Бранденбурзьких воріт та споживанням продуктів із коноплі. Деякі учасники вже під час "параду" вживали марихуану, здогадатися про це можна було за характерним запахом, зазначається у повідомленні. Однак, за даними поліції, серйозних інцидентів зареєстровано не було.

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У Німеччині, за винятком рідкісних випадків медичного застосування, марихуана - під забороною. Уряд ФРН витрачає понад 1 мільярд євро на рік для забезпечення дотримання заборони.