На Алясці дозволили вирощувати й вживати марихуану

В американському штаті Аляска набув чинності закон, що дозволяє вживання, вирощування та зберігання марихуани. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Associated Press.

Таким чином, Аляска стала третім слідом за Колорадо і Вашингтоном штатом, де канабіс отримав законний статус.

Рішення про легалізацію марихуани було прийнято в листопаді 2014 року. Однак для того, щоб закон набув чинності, знадобилося кілька місяців.

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При цьому закон забороняє куріння в громадських місцях, але місцева влада поки не визначила, що саме вважається такими місцями.

За даними CNN, в останні роки кількість прихильників легалізації марихуани в США зростає, і зараз її підтримують 54% американців. У 2012 році марихуана була дозволена до продажу в штатах Вашингтон і Колорадо, а її використання в медичних цілях на даний час дозволено в більш ніж 20 американських штатах.