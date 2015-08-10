У Держдумі замислилися над залученням прокуратури до знищення санкційних продуктів

Про це повідомляє видання "Известия".

"...щодня, за даними Россільгоспнагляду, затримуються на кордоні і знищуються сотні тонн продукції тваринного і рослинного походження. Згідно з правилами знищення сільськогосподарської продукції, процес утилізації на кордоні відбувається під контролем Россільгоспнагляду, Федеральної митної служби, Росспоживнагляду. Доступ до настільки істотних обсягів конфіскованої продукції створює корупційні ризики. Тим більше що способи утилізації жорстко не регламентовані", - йдеться у зверненні Агєєва.

Читайте такожТисячі росіян просять Кремль віддати продукти із ЄС нужденним, а не знищувати їх

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про знищення продуктів, які ввозяться на територію РФ, що потрапили під ембарго. Після цього уряд РФ затвердив правила знищення санкційних продуктів. Указ Путіна почав діяти з 6 серпня.

Між тим 87% росіян виступають проти знищення санкційних продуктів. Зокрема, за словами росіян, вони не розуміють, навіщо це робити, коли в країні стільки малозабезпечених та соціальних установ, де не забезпечуються норми харчування.