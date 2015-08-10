Латвія хоче побудувати стіну на кордоні з Росією

Про це заявив 10 серпня латвійський міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, повідомляє Радіо Польща.

"Чотири роки і 17 мільйонів євро, - стільки потрібно Латвії, щоб відгородитися від Росії стіною", - сказав він.

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Його відомство хоче, щоб ця сума була прийнята до уваги під час роботи над новим бюджетом.

Козловскіс заявив, що Латвія повинна побудувати стіну на кордоні з Росією, "щоб зміцнити свій кордон". За словами глави латвійського МВС, це реакція на зростаючу хвилю мігрантів.

Так, за інформацією латвійських служб, лише у 2015 році на кордоні були затримані 239 нелегальних мігрантів, серед яких 160 приїхали з В'єтнаму, а 20 – з Афганістану.

Зазначається, що для такої невеликої країни, як Латвія прийом декількох сотень мігрантів є серйозною проблемою. Крім того, Єврокомісія, яка бореться з хвилею мігрантів і біженців з країн Африки та Близького Сходу в регіоні Середземного моря, звернулася до урядів країн-членів ЄС, у тому числі до латвійського, з проханням прийняти частину мігрантів, які зараз перебувають в Італії та Греції.