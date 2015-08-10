Москвича посадили на 3,5 роки за стрілянину по чоловікам з прапором "ДНР"
18:02, 10 серпня 2015Світ
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Житель Москви Юрій Буторин отримав 3,5 роки колонії загального режиму за постріли з травматичної зброї по двом чоловікам, які йшли з прапором "ДНР" по одній з центральних вулиць міста.
REUTERS
Інформацію про вирок підтвердила Бі-бі-сі прес-секретар Тверського суду Москви Анастасія Дзюрко.
Як повідомляли російські ЗМІ, 22 лютого 2015 року Юрій Буторин вийшов з бару на Петрівці і побачив двох молодих людей, які несли прапор самопроголошеної "Донецької народної республіки".
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Між чоловіками виникла суперечка, після чого Буторин, як повідомлялося, дістав травматичний пістолет і вистрілив в одного зі своїх опонентів. Одному з них куля потрапила в обличчя.
Очевидці викликали наряд поліції, який і затримав москвича. Повідомлялося також, що в ході огляду у 34-річного чоловіка вилучили націоналістичну атрибутику.
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