Москвича посадили на 3,5 роки за стрілянину по чоловікам з прапором "ДНР"

Інформацію про вирок підтвердила Бі-бі-сі прес-секретар Тверського суду Москви Анастасія Дзюрко.

Як повідомляли російські ЗМІ, 22 лютого 2015 року Юрій Буторин вийшов з бару на Петрівці і побачив двох молодих людей, які несли прапор самопроголошеної "Донецької народної республіки".

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Між чоловіками виникла суперечка, після чого Буторин, як повідомлялося, дістав травматичний пістолет і вистрілив в одного зі своїх опонентів. Одному з них куля потрапила в обличчя.

Очевидці викликали наряд поліції, який і затримав москвича. Повідомлялося також, що в ході огляду у 34-річного чоловіка вилучили націоналістичну атрибутику.