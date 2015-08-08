МВС публічно викликає на допит сімох ватажків бойовиків "ДНР" (фото)

Як повідомляє прес-служба МВС, згідно з діючим законодавством організатори терористичних ланок самопроголошеної республіки, які переховуються на окупованій території, можуть бути засудженими заочно.

"Обвинувачені або підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення... будуть викликатись на допити за допомогою ЗМІ. Діяльність зловмисників кваліфікована за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України "Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації", - йдеться у повідомленні.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Зокрема на допит слідчими МВС викликано Сагайдакову Галину Олександрівну ("голова пенсійного фонду "ДНР"), Хардікова Миколу Миколайовича ("міністр зв’язку "ДНР"), Файницького Євгена Едуардовича ("міністр вугілля та енергетики "ДНР"), Савенка Максима Юрійовича ("міністр агропромислової політики та продовольства "ДНР"), Приходька Івана Сергійовича ("голова адміністрації "ДНР" Куйбишевського і Київського районів м. Донецька), Підсушну (Бавику) Марію Володимирівну ("заступник генерального прокурора "ДНР"), Самохіну Євгенію Вікторівну ("міністра економіки "ДНР").

За даними правоохоронців, з початку проведення АТО на Донеччині оголошено у розшук 106 організаторів терористичних ланок "ДНР". В першу чергу документується діяльність верхівки так званої "Донецької народної республіки". На сьогодні офіційно оголошено у розшук 11 самопроголошених міністрів, стосовно ще 10 "держдіячів" бандформування збираються докази.