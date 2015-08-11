Греція уклала угоду з кредиторами: ключові пункти домовленостей

Ключові пункти домовленостей розмістило грецьке видання MacroPolis.

Зокрема, серед погоджених заходів - поступове підняття пенсійного віку до 67 років (або до 62 за умови 40-річного робочого стажу) до 2022 року.

Також угода передбачає комплексний план рекапіталізації банків, підвищення ліквідності та управління проблемними кредитами, цитує видання Європейська правда.

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Окрім того, Греція погодилася на зміни єдиного податку на майно на 2015 рік та повну оцінку системи соціального забезпечення з тим, щоб економити 0,5% ВВП на рік.

Ще одним важливим пунктом угоди є реформи на енергоринку, зокрема на ринку газу, що призведуть до його повної лібералізації до 2018 року.

Передбачено ще затвердження плану приватизації портів Пірей та Салоніки, а також залізничного перевізника TRAINOSE.

Серед інших кроків, на які погодилася Греція - скасування субсидій на дизельне паливо для фермерів, збільшення ставки податку на тоннаж судноплавної індустрії, а також реструктуризація Організації афінського громадського транспорту (OASA).

За інформацією видання, первинний дефіцит бюджету Греції в 2015 році повинен скласти не більше 0,25% ВВП, первинний профіцит в 2016 році - 0,5% ВВП, у 2017 році - 1,75% ВВП, в 2018 році - 3,5% ВВП.

Очікується, що Єврогрупа проведе зустріч щодо угоди з Грецією в п'ятницю та відкриє шлях до затвердження документа національними парламентами, зокрема Фінляндії та Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція та кредитори погодили пакет допомоги на 86 млрд євро.