Лавров вилаявся під час переговорів із саудівським міністром (відео)
13:32, 12 серпня 2015Світ
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вилаявся в ході зустрічі зі своїм колегою із Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.
REUTERS
Відповідне відео опубліковано в Youtube.
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На відео російський дипломат під час вчорашньої зустрічі у Москві використав ненормативну лексику: "Д*біли, бл*".
Дивитись з 20 секунди.
Як відомо, дипломати обговорювали ситуацію в Сирії і двосторонні відносини між країнами.
Нагадаємо, що Росія є постійним союзником сирійського президента і відхиляє будь-які заклики до Башара Асада з проханням піти у відставку.
Росія і Іран, суперники Саудівської Аравії на Середньому Сході, намагаються сформувати міжнародну коаліцію через ООН, яка включала б і режим Башара Асада.
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