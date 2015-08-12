Лавров вилаявся під час переговорів із саудівським міністром (відео)

13:32, 12 серпня 2015
Світ
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вилаявся в ході зустрічі зі своїм колегою із Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.

REUTERS

Відповідне відео опубліковано в Youtube.

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На відео російський дипломат під час вчорашньої зустрічі у Москві використав ненормативну лексику: "Д*біли, бл*".

Дивитись з 20 секунди.

Як відомо, дипломати обговорювали ситуацію в Сирії і двосторонні відносини між країнами.

Нагадаємо, що Росія є постійним союзником сирійського президента і відхиляє будь-які заклики до Башара Асада з проханням піти у відставку.

Росія і Іран, суперники Саудівської Аравії на Середньому Сході, намагаються сформувати міжнародну коаліцію через ООН, яка включала б і режим Башара Асада.

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