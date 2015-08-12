Жителі Євросоюзу викидають мінімум 22 мільйони тонн продуктів на рік - дослідження

Кількість харчових продуктів, які щороку викидають мешканці ЄС, можна зменшити на 80%.

Про це йдеться у дослідженні наукового журналу Environmental Research Letters, пише Європейська правда.

"Викидання майже 80% харчових продуктів, котрі є придатними до споживання, можна уникнути", - зазначають дослідники.

Вказано, що дослідження було проведене на основі даних із шести країн: Британії, Нідерландів, Данії, Фінляндії, Німеччини та Румунії.

"Найвищі показники викидання харчових продуктів - у Британії (за винятком молочних продуктів, де лідирує Данія). Найнижчий середній показник має Румунія", - йдеться у дослідженні.

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При цьому низький показник у Румунії обґрунтовується меншою купівельною спроможністю населення.

"Навіть найнижчий показник викидання їжі, що за вагою в середньому дорівнює одному яблуку на день на людину, в сумі для всіх мешканців ЄС становитиме 22 млн тонн на рік. А максимум – еквівалент буханця хліба – означатиме, що мешканці ЄС в середньому за рік викинуть 75 млн тонн харчових продуктів", - йдеться у дослідженні.

Дослідники підкреслили, що необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед населення з приводу більш ретельного планування купівлі й споживання харчових продуктів.

Зазначається, що це у свою чергу дозволить зекономити кошти не лише населення, а й місцевих органів влади, що мають платити за вивезення й обробку викинутих продуктів. Крім того, це зменшить шкідливі впливи на навколишнє середовище.