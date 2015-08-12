Латвія зафіксувала кораблі ВМФ РФ поблизу своїх кордонів

Про це військове відомство повідомляє в Тwitter.

"Збройні сили зафіксували на відстані 6,5 морських миль від територіальних вод Латвії буксирний корабель, який тягнув противодиверсійний катер "Нахімовець", що належить ВМФ Росії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.