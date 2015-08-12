Латвія зафіксувала кораблі ВМФ РФ поблизу своїх кордонів
15:28, 12 серпня 2015Світ
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Збройні сили Латвії зафіксували неподалік від своїх кордонів кораблі ВМФ Росії.
Збройні сили Латвії повідомили про кораблі РФ поблизу своїх кордонів / flickr.com/photos/bubbahop
Про це військове відомство повідомляє в Тwitter.
"Збройні сили зафіксували на відстані 6,5 морських миль від територіальних вод Латвії буксирний корабель, який тягнув противодиверсійний катер "Нахімовець", що належить ВМФ Росії", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.
LV ekskl. ekonom. zonā 6,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki identificēja Krievijas BS velkoni, kurš velk pretdiversantu kuģi Nahimovec.
— NBS (@Latvijas_armija) 12 серпня 2015
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