Влада Індії вимагає від компанії Nestle $99 мільйонів через свинець в локшині

16:50, 12 серпня 2015
Світ
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Індійська влада хоче отримати від швейцарської корпорації Nestle 6,4 млрд рупій (близько $99 млн) через локшину під брендом Maggy, яку визнали небезпечною для здоров'я через вміст свинцю.

лапша / ufy-2013-india-sheina

Про це повідомляє Bloomberg.

Позов до Nestle India подало міністерство у справах споживачів Індії. Харчовий регулятор Індії раніше звинуватив компанію в недотриманні правил продовольчої безпеки. Небезпечна продукція була виявлена в п'яти індійських штатах.

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Регулятори США, Великобританії і Канади провели власні перевірки локшини Maggi, виробленої в Індії, і не знайшли в продукті слідів вмісту свинцю. На думку експертів, Nestle контролює 63% індійського ринку локшини швидкого приготування.

Свою локшину корпорація продавала в Індії близько 30 років. Після заборони на продаж цих макаронних виробів, компанія 29 липня заявила про перші збитки за останні 15 років.

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