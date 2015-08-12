Влада Індії вимагає від компанії Nestle $99 мільйонів через свинець в локшині

Про це повідомляє Bloomberg.

Позов до Nestle India подало міністерство у справах споживачів Індії. Харчовий регулятор Індії раніше звинуватив компанію в недотриманні правил продовольчої безпеки. Небезпечна продукція була виявлена в п'яти індійських штатах.

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Регулятори США, Великобританії і Канади провели власні перевірки локшини Maggi, виробленої в Індії, і не знайшли в продукті слідів вмісту свинцю. На думку експертів, Nestle контролює 63% індійського ринку локшини швидкого приготування.

Свою локшину корпорація продавала в Індії близько 30 років. Після заборони на продаж цих макаронних виробів, компанія 29 липня заявила про перші збитки за останні 15 років.