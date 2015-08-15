У Сьєрра-Леоне знято карантин з останньою села, яке було ізольоване через еболу

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це останній в країні населений пункт, який протягом трьох тижнів існував в ізоляції після того, як в цьому районі один приїжджий помер від еболи.

Президент Сьєрра-Леоне Ернест Бай Корома в інтерв'ю Бі-бі-сі повідомив, що епідемія в країні сходить нанівець.

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Всесвітня організація охорони здоров'я зі свого боку заявляє, що спалах епідемії вірусу буде переможений до кінця нинішнього року.

Раніше УНІАН повідомляв, що понад 500 людей були поміщені на карантин через ризик зараження лихоманкою Ебола в районі Тонкілілі на півночі Сьєрра-Леоне.

У число розміщених на карантин входили понад 30 працівників місцевої лікарні, які до цього доглядали за пацієнтом, хворим на Еболу. Коли з'явилися перші симптоми, його спочатку доставили до цілителя і тільки потім в лікарню, де він пізніше помер.