Великобританія збільшує фінансування "кібервійн" у 10 разів
17:37, 16 серпня 2015Світ
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Влада Великобританії планує збільшити витрати на присутність країни в кіберпросторі.
Великобританія витратить понад $3 мільярди на розвиток кібербезпеки / fotokanal.com
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Sunday Times.
Таке рішення прийнято з метою посилити протистояння існуючим загрозам і перехопити ініціативу у цій сфері.
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За інформацією видання, британська влада збирається в 10 разів збільшити фінансування своєї участі у війнах в кіберпросторі для протистояння загрозам, які виходять від Росії та Китаю. Протягом наступних п'яти років в кіберпрограму Великобританії буде вкладено понад 3 млрд дол.
Раніше Рада ООН погодилася з необхідністю створення певних правил в інтернет-просторі, які повинні дотримуватися всі країни.
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