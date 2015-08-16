Великобританія збільшує фінансування "кібервійн" у 10 разів

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Sunday Times.

Таке рішення прийнято з метою посилити протистояння існуючим загрозам і перехопити ініціативу у цій сфері.

Читайте такожКеррі запідозрив РФ і Китай у зломі своєї електронної пошти

За інформацією видання, британська влада збирається в 10 разів збільшити фінансування своєї участі у війнах в кіберпросторі для протистояння загрозам, які виходять від Росії та Китаю. Протягом наступних п'яти років в кіберпрограму Великобританії буде вкладено понад 3 млрд дол.

Раніше Рада ООН погодилася з необхідністю створення певних правил в інтернет-просторі, які повинні дотримуватися всі країни.