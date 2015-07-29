Російські хакери використовували Twitter, щоб проникнути в комп'ютери уряду США

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на доповідь компанії з кібербезпеки FireEye Inc.

"Це вражаюче, як багато шарів заплутування використовує ця група (хакерів)", - розповіла менеджер дослідницької компанії Дженніфер Відон, передає DT.UA.

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"Ці групи стають більш творчими", - додала вона.

Комп'ютери отримали алгоритм для перевірки різних облікових записів у Twitter кожен день. Якщо людина, зареєстрована в мережі, написала певне повідомлення, інструкція з серії дій комп'ютера буде активована.

Старший менеджер Symantec Corp (SYMC.O) Вікрам Тгакур також розповів, що його команда виявила таку ж технологію - стенографію, яка дозволяла за допомогою Twitter і прихованих даних на фотографіях вести потім хакерську атаку.