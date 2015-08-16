Лідер "Боко Харам" спростував чутки про свою смерть

У соціальних мережах у неділю з'явився аудіозапис звернення людини, яка називає себе Абубакар Шекау.

Минулого тижня президент Чаду Ідріс Дебі сказав, що "Боко Харам" обрала нового лідера, що породило чутки про можливу смерть Шекау, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожНовий ватажок "Боко Харам" готовий до переговорів з владою Нігерії

Назва "Боко харам" перекладається як "західну освіту заборонено". Бойовики угруповання часто нападають на школи та інші освітні установи.

Угруповання веде збройну кампанію за насадження фундаменталістської інтерпретації ісламу на півночі Нігерії з 2009 року. Жертви нападів ісламістів обчислюються тисячами.

"Боко харам" деякий час тому присягнула на вірність угрупованню "Ісламська держава".