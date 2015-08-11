Внаслідок вибуху в Нігерії загинули 47 людей

За даними інформагентств, вибух стався на ринку в місті Сабон Гарі, передає Бі-бі-сі. Поки не встановлено, чи вибуховий пристрій було закладено на ринку заздалегідь або ж приведено в дію смертником.

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Офіційно відповідальність за вибух на себе поки ніхто не взяв. За останній час в регіоні кілька сотень людей загинули в результаті нападу бойовиків з ісламістської організації "Боко Харам".

Угрупування "Боко Харам" веде збройну кампанію по насадженню фундаменталістської інтерпретації ісламу на півночі Нігерії з 2009 року. За даними Amnesty International, жертвами нападів бойовиків стали щонайменше 17 тис. осіб.