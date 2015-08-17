Президент Єгипту підписав новий закон про боротьбу з тероризмом - ЗМІ
03:20, 17 серпня 2015Світ
143 0
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в неділю підписав розширений закон по боротьбі з тероризмом.
REUTERS
Про це повідомляє інтернет-сайт єгипетської газети "Аш-Шурук" з посиланням на офіційного представника президентської адміністрації Аля Юсефа, передає РИА Новости.
Читайте такожЄгипетська армія знищила 90 бойовиків в боях на Синаї - ЗМІ
У понеділок, 17 серпня, повний текст закону буде опублікований в офіційній газеті та вступить в силу.
На думку експертів, такий закон повинен набрати чинності якомога швидше, враховуючи ситуацію в країні і майбутні парламентські вибори.
Читайте також"Ісламська держава" хоче зруйнувати Сфінкса та піраміди в Єгипті – ЗМІ
Раніше УНІАН повідомляв, що в Луксорі на півдні Єгипту терористи-смертники здійснили атаку на популярний туристичний об'єкт - Карнакський храм.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter