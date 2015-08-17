Президент Єгипту підписав новий закон про боротьбу з тероризмом - ЗМІ

Про це повідомляє інтернет-сайт єгипетської газети "Аш-Шурук" з посиланням на офіційного представника президентської адміністрації Аля Юсефа, передає РИА Новости.

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У понеділок, 17 серпня, повний текст закону буде опублікований в офіційній газеті та вступить в силу.

На думку експертів, такий закон повинен набрати чинності якомога швидше, враховуючи ситуацію в країні і майбутні парламентські вибори.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Луксорі на півдні Єгипту терористи-смертники здійснили атаку на популярний туристичний об'єкт - Карнакський храм.