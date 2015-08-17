Собаку Путіна возили окремим літаком - ЗМІ

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на людей з оточення олігарха Геннадія Тимченка, який раніше володів Airfix, що входить до «Авіа груп».

Зараз 26% «Авіа груп» належать міжнародному аеропорту «Шереметьєво», а 74% – фірмі «А-груп», у якої один власник – кіпрська AGH Aviation Group Holding, бенефіціари якої не розкриваються.

Поки її власником був Тимченко, фірма оперувала бізнес-джетами «Газпрому», «Роснефти» і «Транснефти», обслуговуючи їхніх топ-менеджерів. Тепер співробітники цих держкомпаній заявляють, що там давно не користуються послугами Airfix.

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Кілька років тому літаками Airfix літали і високопоставлені російські чиновники, запевняють двоє знайомих Тимченка. Вони розповіли, що в літаках компанії бачили не тільки главу «Роснефти» Ігоря Сєчина, але і першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова, і навіть самого Путіна, якщо його подорож мала неофіційний характер.

За словами співрозмовників видання, літаки Airfix перевозили доньок російського президента – Марію і Катерину, а також товариша Марії Путіної – Йоррита Фаассена. А в окремих випадках, коли Путін у далекому відрядженні сумував за своїм лабрадором Коні, його доставляли літаком президента Airfix.

При цьому роботу з першими особами держави завжди супроводжувала ФСТ, спеціальна група регулярно перевіряла літаки і приміщення компанії на наявність шпигунських електронних пристроїв та апаратури для прослуховування, розповіли знайомі Тимченка.