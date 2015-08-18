Пєсков прокоментував інформацію про оренду в Італії супердорогої яхти
01:54, 18 серпня 2015Світ
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не орендує супердорогу яхту в Італії.
Пєсков заявив, що не орендує супердорогу яхту в Італії / www.baltinfo.ru
За його словами, він проводить відпустку на Сицилії, де орендує готель, передає ТСН.
"Орендую готель", - зазначив Пєсков.
"Так-так, Пєсков на Сицилії, а халат з емблемою яхти, який одягла його падчерка, просто забув попередній постоялець", — зауважив на це голова фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний.
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Як повідомляв УНІАН раніше, Фонд боротьби з корупцією 17 серпня оголосив, що, за непрямими доказами, Дмитро Пєсков разом зі своєю новою дружиною Тетяною Навкою проводять час на найдорожчій парусній яхті в світі "Малтиз Фалкон".
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