Пєсков прокоментував інформацію про оренду в Італії супердорогої яхти

За його словами, він проводить відпустку на Сицилії, де орендує готель, передає ТСН.

"Орендую готель", - зазначив Пєсков.

"Так-так, Пєсков на Сицилії, а халат з емблемою яхти, який одягла його падчерка, просто забув попередній постоялець", — зауважив на це голова фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Фонд боротьби з корупцією 17 серпня оголосив, що, за непрямими доказами, Дмитро Пєсков разом зі своєю новою дружиною Тетяною Навкою проводять час на найдорожчій парусній яхті в світі "Малтиз Фалкон".